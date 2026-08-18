easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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18.08.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge
Die Aktie von easyJet hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die easyJet-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 6,73 GBP.
Kaum Ausschläge verzeichnete die easyJet-Aktie im London-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 6,73 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'722 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 6,73 GBP. Die easyJet-Aktie sank bis auf 6,70 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,70 GBP. Bisher wurden via London 63'076 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 15.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP. Mit einem Zuwachs von 1,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 50,52 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,049 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,130 GBP aus.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,126 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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