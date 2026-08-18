easyJet Aktie News: easyJet am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Im London-Handel kam die easyJet-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 6,72 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'757 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die easyJet-Aktie bei 6,74 GBP. In der Spitze büsste die easyJet-Aktie bis auf 6,70 GBP ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,70 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2'371'760 easyJet-Aktien.

Am 15.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP. Mit einem Zuwachs von 1,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 50,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,130 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,049 GBP.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,126 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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