easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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18.08.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet zieht am Dienstagmittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von easyJet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 6,73 GBP zu.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 6,73 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'722 Punkten tendiert. Die easyJet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,73 GBP aus. Bei 6,70 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 719'343 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2026 auf bis zu 6,84 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 1,57 Prozent Luft nach oben. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,33 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,56 Prozent.
Nachdem easyJet seine Aktionäre 2025 mit 0,130 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,049 GBP je Aktie ausschütten.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,126 GBP je easyJet-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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