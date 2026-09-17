easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 6,69 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'765 Punkten steht. Kurzfristig markierte die easyJet-Aktie bei 6,71 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 6,70 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 91'189 easyJet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,84 GBP. Dieser Kurs wurde am 15.07.2026 erreicht. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 2,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2026). Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 101,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,048 GBP.

Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,121 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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