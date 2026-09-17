easyJet Aktie News: easyJet am Nachmittag auf grünem Terrain

Das Papier von easyJet legte um 16:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 6,71 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'785 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 6,73 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,70 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'184'719 easyJet-Aktien umgesetzt.

Bei 6,84 GBP erreichte der Titel am 15.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 1,88 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,33 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 50,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,130 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,048 GBP belaufen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,121 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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