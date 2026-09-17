Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’970 0.7%  SPI 19’733 0.9%  Dow 51’677 0.4%  DAX 25’740 0.8%  Euro 0.9461 -0.1%  EStoxx50 6’323 0.9%  Gold 4’359 2.3%  Bitcoin 63’101 0.4%  Dollar 0.8233 -0.3%  Öl 103.0 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Helvetia Baloise46664220Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: Methode Electronics reduziert Dividende
Infracore-Aktie höher: Finanzierungsofferte für Spital Wetzikon ergänzt
DroneShield-Aktie gewinnt an Fahrt: Setzen Leerverkäufer zur Eindeckung an?
UBS-Aktie fester: Ausgiebiger Argumente-Austausch im Ständerat zu Eigenmittelregeln
MindMaze-Aktie legt zu: Biotechunternehmen plant neue Neurorehabilitationslösung
Suche...

easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 12:29:00

easyJet Aktie News: easyJet gewinnt am Donnerstagmittag

easyJet Aktie News: easyJet gewinnt am Donnerstagmittag

Die Aktie von easyJet zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 6,69 GBP zu.

easyJet
7.31 CHF 0.08%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 6,69 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'718 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 6,71 GBP. Bei 6,70 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 339'632 easyJet-Aktien umgesetzt.

Bei 6,84 GBP erreichte der Titel am 15.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 2,11 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 3,33 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 101,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,048 GBP. Im Vorjahr erhielten easyJet-Aktionäre 0,130 GBP je Wertpapier.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,121 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

FTSE 100-Index: easyJet und Ithaca rücken für Entain und Persimmon nach

Sommer-Streik trifft easyJet-Aktie: Fluggesellschaft streicht rund hundert Flüge ab Frankreich

Genfer Wirtschaft pocht nach easyJet-Übernahme auf starke Präsenz - Aktie leichter


Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu easyJet plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten