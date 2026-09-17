easyJet Aktie News: easyJet gewinnt am Donnerstagmittag

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 6,69 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'718 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 6,71 GBP. Bei 6,70 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 339'632 easyJet-Aktien umgesetzt.

Bei 6,84 GBP erreichte der Titel am 15.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 2,11 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 3,33 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 101,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,048 GBP. Im Vorjahr erhielten easyJet-Aktionäre 0,130 GBP je Wertpapier.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,121 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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