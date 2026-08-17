easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.08.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet gewinnt am Montagvormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von easyJet. Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 6,73 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'784 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 6,73 GBP. Bei 6,73 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden heute 123'280 easyJet-Aktien gehandelt.
Am 15.07.2026 markierte das Papier bei 6,84 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 1,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,33 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 50,54 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,049 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,130 GBP aus.
Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,126 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie
Sommer-Streik trifft easyJet-Aktie: Fluggesellschaft streicht rund hundert Flüge ab Frankreich
Genfer Wirtschaft pocht nach easyJet-Übernahme auf starke Präsenz - Aktie leichter
easyJet -Aktie zieht an: Castlelake buhlt nicht weiter - Billigflieger geht an Apollo
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu easyJet plc
|
09:29
|easyJet Aktie News: easyJet gewinnt am Montagvormittag (finanzen.ch)
|
16.08.26
|Frankreich: Massive Flugausfälle bei EasyJet wegen Streiks (AWP)
|
14.08.26
|easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Freitagnachmittag seitwärts (finanzen.ch)
|
14.08.26
|easyJet Aktie News: easyJet verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
12.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
11.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
Analysen zu easyJet plc
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX mit überschaubaren Abschlägen aber auf Sicht des Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls leicht abwärts. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.