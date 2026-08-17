easyJet Aktie News: easyJet gewinnt am Montagvormittag

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 6,73 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'784 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 6,73 GBP. Bei 6,73 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden heute 123'280 easyJet-Aktien gehandelt.

Am 15.07.2026 markierte das Papier bei 6,84 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 1,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,33 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 50,54 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,049 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,130 GBP aus.

Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,126 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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