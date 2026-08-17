easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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17.08.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet zeigt sich am Montagnachmittag fester
Die Aktie von easyJet zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Um 16:28 Uhr ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 6,72 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'735 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 6,74 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,73 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1'596'420 easyJet-Aktien.
Bei 6,84 GBP erreichte der Titel am 15.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 1,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2026). Abschläge von 50,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,049 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,130 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,126 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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