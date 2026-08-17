easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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17.08.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Montagmittag freundlich
Die Aktie von easyJet gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 6,73 GBP.
Um 12:28 Uhr sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 6,73 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'753 Punkten steht. Bei 6,74 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,73 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 694'469 easyJet-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 6,84 GBP. Gewinne von 1,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2026 auf bis zu 3,33 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 50,54 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,130 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,049 GBP.
In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,126 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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