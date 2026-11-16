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16.11.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Vormittag schwächer
Die Aktie von easyJet gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der easyJet-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 6,89 GBP.
Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 6,89 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'928 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die easyJet-Aktie bisher bei 6,88 GBP. Bei 6,88 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 78'665 easyJet-Aktien umgesetzt.
Am 12.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,91 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 0,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 51,68 Prozent sinken.
easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,045 GBP belaufen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,099 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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