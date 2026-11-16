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16.11.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet behauptet sich am Montagmittag
Die Aktie von easyJet zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 6,90 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.
Im London-Handel kam die easyJet-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 6,90 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'933 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 6,90 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die easyJet-Aktie bis auf 6,88 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,88 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 223'683 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2026 bei 6,91 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 0,13 Prozent niedriger. Bei 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,75 Prozent.
easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,045 GBP belaufen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,099 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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