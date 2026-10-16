easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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16.10.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von easyJet. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die easyJet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 6,83 GBP.
Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der easyJet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 6,83 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'806 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 6,84 GBP. Das bisherige Tagestief markierte easyJet-Aktie bei 6,83 GBP. Bei 6,84 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 134'107 Stück gehandelt.
Am 15.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,85 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 0,26 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 105,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,130 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,045 GBP aus.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,117 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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