easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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16.10.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Freitagnachmittag nordwärts
Die Aktie von easyJet gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von easyJet konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 6,84 GBP.
Um 16:28 Uhr ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 6,84 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'873 Punkten liegt. Die easyJet-Aktie legte bis auf 6,85 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,84 GBP. Zuletzt wurden via London 539'444 easyJet-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 6,85 GBP erreichte der Titel am 15.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,09 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,33 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.
easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,045 GBP belaufen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,117 GBP je easyJet-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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