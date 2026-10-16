easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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16.10.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Freitagmittag seitwärts
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von easyJet. Anleger zeigten sich zuletzt bei der easyJet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 6,83 GBP.
Mit einem Kurs von 6,83 GBP zeigte sich die easyJet-Aktie im London-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'832 Punkten notiert. Die easyJet-Aktie legte bis auf 6,84 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die easyJet-Aktie bis auf 6,83 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,84 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 368'703 easyJet-Aktien.
Bei einem Wert von 6,85 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 0,23 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 51,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,045 GBP ausgeschüttet werden.
Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,117 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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