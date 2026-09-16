Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’848 0.3%  SPI 19’530 0.4%  Dow 52’093 -0.6%  DAX 25’486 0.3%  Euro 0.9455 0.1%  EStoxx50 6’269 0.5%  Gold 4’332 0.9%  Bitcoin 62’051 0.2%  Dollar 0.8187 0.0%  Öl 107.5 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen
Kryptokurse am Mittwochvormittag
Cicor-Aktie zieht an: Grossaufträge im europäischen Verteidigungsmarkt gewonnen
Zurich-Aktie kaum verändert: Neuen US-Chef ernannt - Sierra Signorelli verlässt Firma
ETF-Sparplanvergleich 2026: 2. Platz für Yuh, grosse Auswahl mit 0 Trading-Gebühren
Suche...
Plus500 Depot

easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2026 09:29:00

easyJet Aktie News: easyJet verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

easyJet Aktie News: easyJet verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Die Aktie von easyJet hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die easyJet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 6,67 GBP.

easyJet
7.30 CHF -0.34%
Kaufen Verkaufen

Die easyJet-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 6,67 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'696 Punkten tendiert. Die easyJet-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,69 GBP an. Die easyJet-Aktie sank bis auf 6,67 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,68 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38'487 easyJet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 6,84 GBP. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 2,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,33 GBP. Dieser Wert wurde am 19.05.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 50,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,130 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,048 GBP belaufen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,121 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

FTSE 100-Index: easyJet und Ithaca rücken für Entain und Persimmon nach

Sommer-Streik trifft easyJet-Aktie: Fluggesellschaft streicht rund hundert Flüge ab Frankreich

Genfer Wirtschaft pocht nach easyJet-Übernahme auf starke Präsenz - Aktie leichter


Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu easyJet plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten