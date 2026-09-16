easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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16.09.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz
Die Aktie von easyJet hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die easyJet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 6,67 GBP.
Die easyJet-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 6,67 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'696 Punkten tendiert. Die easyJet-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,69 GBP an. Die easyJet-Aktie sank bis auf 6,67 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,68 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38'487 easyJet-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 6,84 GBP. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 2,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,33 GBP. Dieser Wert wurde am 19.05.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 50,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,130 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,048 GBP belaufen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,121 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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