easyJet Aktie News: easyJet verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Die easyJet-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 6,67 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'696 Punkten tendiert. Die easyJet-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,69 GBP an. Die easyJet-Aktie sank bis auf 6,67 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,68 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38'487 easyJet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 6,84 GBP. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 2,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,33 GBP. Dieser Wert wurde am 19.05.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 50,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,130 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,048 GBP belaufen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,121 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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