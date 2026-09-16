easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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16.09.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Mittwochnachmittag ohne grosse Veränderung
Die Aktie von easyJet hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im London-Handel kam die easyJet-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 6,68 GBP.
Die easyJet-Aktie kam im London-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,68 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'693 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 6,69 GBP. Zwischenzeitlich weitete die easyJet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,66 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,68 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 487'464 easyJet-Aktien.
Am 15.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,84 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,37 Prozent. Bei 3,33 GBP fiel das Papier am 19.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,18 Prozent.
Nachdem easyJet seine Aktionäre 2025 mit 0,130 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 GBP je Aktie ausschütten.
Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,121 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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