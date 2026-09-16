easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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16.09.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet stabilisiert sich am Mittwochmittag
Die Aktie von easyJet zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die easyJet-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 6,67 GBP.
Die easyJet-Aktie kam im London-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,67 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'715 Punkten tendiert. Die easyJet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,69 GBP. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 6,66 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 6,68 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 166'951 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2026 auf bis zu 6,84 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 2,46 Prozent Luft nach oben. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP. Mit Abgaben von 50,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem easyJet seine Aktionäre 2025 mit 0,130 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 GBP je Aktie ausschütten.
Von Analysten wird erwartet, dass easyJet im Jahr 2026 0,121 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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