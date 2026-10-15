easyJet Aktie News: easyJet gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Um 09:28 Uhr sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 6,84 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'753 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 6,85 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,84 GBP. Zuletzt wurden via London 307'762 easyJet-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,85 GBP erreichte der Titel am 15.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 51,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,045 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,130 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,117 GBP je easyJet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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