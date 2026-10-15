easyJet Aktie News: easyJet am Nachmittag mit Aufschlag

Um 16:28 Uhr wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 6,83 GBP nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'814 Punkten tendiert. Die easyJet-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,85 GBP an. Bei 6,84 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden heute 2'831'310 easyJet-Aktien gehandelt.

Bei 6,85 GBP markierte der Titel am 15.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 0,32 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.05.2026 (3,33 GBP). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,130 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,045 GBP.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,117 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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