easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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15.10.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Donnerstagmittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 6,84 GBP.
Um 12:28 Uhr sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 6,84 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'773 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die easyJet-Aktie bis auf 6,85 GBP. Bei 6,84 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden heute 1'943'606 easyJet-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2026 auf bis zu 6,85 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem easyJet seine Aktionäre 2025 mit 0,130 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,045 GBP je Aktie ausschütten.
Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2026 0,117 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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