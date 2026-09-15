easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag behauptet

Die easyJet-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,66 GBP an der Tafel. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'637 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 6,67 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die easyJet-Aktie bisher bei 6,65 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,67 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 26'910 easyJet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 6,84 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 2,64 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 100,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,048 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,130 GBP aus.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2026 0,121 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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