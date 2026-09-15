easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagnachmittag ohne grosse Veränderung

Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der easyJet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 6,67 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'668 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 6,68 GBP. Bei 6,65 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den London-Handel startete das Papier bei 6,67 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 609'720 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2026 markierte das Papier bei 6,84 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,55 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2026 auf bis zu 3,33 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 100,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 GBP belaufen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,121 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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