Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’807 -0.5%  SPI 19’451 -0.5%  Dow 51’884 -1.0%  DAX 25’388 -0.2%  Euro 0.9456 0.2%  EStoxx50 6’229 -0.5%  Gold 4’283 -0.4%  Bitcoin 62’239 -2.7%  Dollar 0.8191 0.2%  Öl 108.4 2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX-Aktie schwächer: Ist eine 3-Billionen-Dollar-Bewertung realistisch?
Apple-Aktie dennoch tiefer: SpaceX- und Tesla-CEO Musk lässt Wettbewerbsklage gegen iKonzern fallen
Chip-Aktien wie NVIDIA & Co. im Blick: Experten fordern Gespräch zwischen USA und China über KI
Konkurrenz für OpenAI, Google & Co.: DeepL rüstet Sprach-KI auf - Übersetzen mit eigenem Tonfall
Sandoz-Aktie tiefer: Anleihe über 500 Millionen Euro platziert
Suche...
ETF Sparplan

easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.09.2026 16:29:00

easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagnachmittag ohne grosse Veränderung

easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagnachmittag ohne grosse Veränderung

Die Aktie von easyJet zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 6,67 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

easyJet
7.32 CHF 0.37%
Kaufen Verkaufen

Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der easyJet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 6,67 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'668 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 6,68 GBP. Bei 6,65 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den London-Handel startete das Papier bei 6,67 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 609'720 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2026 markierte das Papier bei 6,84 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,55 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2026 auf bis zu 3,33 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 100,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 GBP belaufen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,121 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

FTSE 100-Index: easyJet und Ithaca rücken für Entain und Persimmon nach

Sommer-Streik trifft easyJet-Aktie: Fluggesellschaft streicht rund hundert Flüge ab Frankreich

Genfer Wirtschaft pocht nach easyJet-Übernahme auf starke Präsenz - Aktie leichter


Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu easyJet plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten