easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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15.09.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Mittag nahezu unbewegt
Die Aktie von easyJet zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die easyJet-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 6,67 GBP.
Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der easyJet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 6,67 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'659 Punkten liegt. In der Spitze legte die easyJet-Aktie bis auf 6,67 GBP zu. Die easyJet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,65 GBP ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,67 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 289'927 easyJet-Aktien den Besitzer.
Am 15.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 2,55 Prozent wieder erreichen. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,048 GBP aus.
Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,121 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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