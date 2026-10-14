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14.10.2026 09:29:00

easyJet Aktie News: easyJet schiebt sich am Vormittag vor

easyJet Aktie News: easyJet schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 6,76 GBP nach oben.

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Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 6,76 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'663 Punkten tendiert. Die easyJet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,80 GBP. Bei 6,80 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16'867 Stück gehandelt.

Am 09.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,84 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2026). Mit einem Kursverlust von 50,77 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,045 GBP aus.

Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,117 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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