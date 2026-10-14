easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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14.10.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet macht am Mittwochmittag Boden gut
Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 6,78 GBP.
Um 12:28 Uhr ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 6,78 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'698 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 6,80 GBP. Bei 6,80 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 220'238 easyJet-Aktien den Besitzer.
Am 09.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 0,86 Prozent Luft nach oben. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 50,91 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,130 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,045 GBP.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,117 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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