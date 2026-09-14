easyJet Aktie News: easyJet am Montagvormittag behauptet

Im London-Handel kam die easyJet-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 6,67 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'707 Punkten tendiert. Bei 6,68 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die easyJet-Aktie bisher bei 6,67 GBP. Bei 6,68 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 38'750 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,52 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,33 GBP ab. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 100,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,130 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,048 GBP aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,121 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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