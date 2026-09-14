easyJet Aktie News: easyJet am Nachmittag in Rot

Die easyJet-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 6,66 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'709 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die easyJet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,65 GBP aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,68 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 768'503 easyJet-Aktien.

Am 15.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,84 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,33 GBP ab. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 100,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,130 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,048 GBP je easyJet-Aktie.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,121 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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