easyJet Aktie News: easyJet am Montagmittag mit Kurseinbussen

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 6,66 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'722 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 6,65 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,68 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 450'211 easyJet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 6,84 GBP. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 2,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,130 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,048 GBP aus.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,121 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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