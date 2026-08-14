easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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14.08.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von easyJet. Das Papier von easyJet legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 6,74 GBP.
Um 09:28 Uhr wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 6,74 GBP nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'776 Punkten tendiert. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,75 GBP zu. Bei 6,75 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 33'229 Aktien.
Am 15.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,84 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. Bei 3,33 GBP fiel das Papier am 19.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,130 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,049 GBP.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,126 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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