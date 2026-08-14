easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Freitagnachmittag seitwärts

Mit einem Wert von 6,73 GBP bewegte sich die easyJet-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'755 Punkten steht. Kurzfristig markierte die easyJet-Aktie bei 6,75 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 6,72 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 6,75 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'022'890 easyJet-Aktien.

Am 15.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,84 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,65 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 50,53 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,130 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,049 GBP.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2026 0,126 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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