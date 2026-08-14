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14.08.2026 12:29:00

easyJet Aktie News: easyJet verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

easyJet Aktie News: easyJet verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,73 GBP.

easyJet
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Bei der easyJet-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 6,73 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'764 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 6,75 GBP. In der Spitze büsste die easyJet-Aktie bis auf 6,72 GBP ein. Bei 6,75 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 419'547 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 1,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,33 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 50,58 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,049 GBP. Im Vorjahr erhielten easyJet-Aktionäre 0,130 GBP je Wertpapier.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,126 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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