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13.11.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet verteidigt am Freitagvormittag Tendenz
Die Aktie von easyJet hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die easyJet-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,89 GBP an der Tafel.
Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der easyJet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 6,89 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'854 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 6,90 GBP. Die grössten Abgaben verzeichnete die easyJet-Aktie bis auf 6,89 GBP. Bei 6,89 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 136'778 easyJet-Aktien.
Am 12.11.2026 markierte das Papier bei 6,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,17 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,33 GBP. Dieser Wert wurde am 19.05.2026 erreicht. Abschläge von 51,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,045 GBP aus.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,099 GBP je easyJet-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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