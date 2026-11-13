easyJet Aktie News: easyJet verteidigt am Freitagvormittag Tendenz

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der easyJet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 6,89 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'854 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 6,90 GBP. Die grössten Abgaben verzeichnete die easyJet-Aktie bis auf 6,89 GBP. Bei 6,89 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 136'778 easyJet-Aktien.

Am 12.11.2026 markierte das Papier bei 6,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,17 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,33 GBP. Dieser Wert wurde am 19.05.2026 erreicht. Abschläge von 51,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,045 GBP aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,099 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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