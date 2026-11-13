easyJet Aktie News: easyJet verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge

Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der easyJet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 6,89 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'880 Punkten liegt. In der Spitze gewann die easyJet-Aktie bis auf 6,90 GBP. In der Spitze büsste die easyJet-Aktie bis auf 6,88 GBP ein. Bei 6,89 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 466'701 easyJet-Aktien.

Am 12.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,91 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 107,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,045 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,130 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,099 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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