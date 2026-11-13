easyJet Aktie News: easyJet am Mittag mit Abschlägen

Die easyJet-Aktie gab im London-Handel um 12:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 6,89 GBP nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'883 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 6,88 GBP. Mit einem Wert von 6,89 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 220'081 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,91 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,33 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 107,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,045 GBP ausgeschüttet werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,099 GBP je easyJet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie klettert: Streckennetz ab Basel mit Flügen nach Pantelleria ausgebaut

easyJet-Aktie im Fokus: Drei neue Balkan-Strecken ab der Schweiz aufgenommen

FTSE 100-Index: easyJet und Ithaca rücken für Entain und Persimmon nach