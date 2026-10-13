easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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13.10.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von easyJet hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die easyJet-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 6,78 GBP.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die easyJet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 6,78 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'748 Punkten steht. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,79 GBP zu. Zwischenzeitlich weitete die easyJet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,78 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,78 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22'279 easyJet-Aktien.
Bei 6,84 GBP markierte der Titel am 09.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 0,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 3,33 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,045 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,130 GBP aus.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,117 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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