easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag mit stabiler Tendenz

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die easyJet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 6,78 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'748 Punkten steht. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,79 GBP zu. Zwischenzeitlich weitete die easyJet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,78 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,78 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22'279 easyJet-Aktien.

Bei 6,84 GBP markierte der Titel am 09.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 0,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 3,33 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,045 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,130 GBP aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,117 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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