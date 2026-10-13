easyJet Aktie News: easyJet am Mittag stärker

Um 12:28 Uhr ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 6,79 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'735 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die easyJet-Aktie bis auf 6,79 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,78 GBP. Zuletzt wechselten via London 151'725 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 0,74 Prozent wieder erreichen. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,33 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,045 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,130 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,117 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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