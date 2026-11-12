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12.11.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet tritt am Nachmittag auf der Stelle
Die Aktie von easyJet zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne grosse Bewegung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der easyJet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 6,89 GBP.
Mit einem Wert von 6,89 GBP bewegte sich die easyJet-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'839 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 6,90 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die easyJet-Aktie bisher bei 6,88 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 6,88 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'037'941 easyJet-Aktien.
Am 11.11.2026 markierte das Papier bei 6,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,29 Prozent hinzugewinnen. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP ab. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 106,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,045 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,130 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,099 GBP je easyJet-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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