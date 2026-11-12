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12.11.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Mittag stabil
Die Aktie von easyJet zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die easyJet-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 6,89 GBP.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der easyJet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 6,89 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'874 Punkten steht. Die easyJet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,89 GBP. Die easyJet-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,88 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,88 GBP. Zuletzt wechselten 444'875 easyJet-Aktien den Besitzer.
Am 11.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,91 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,26 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.05.2026 (3,33 GBP). Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 51,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,045 GBP.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,099 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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