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12.10.2026 09:29:00

easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag nahezu unverändert

easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag nahezu unverändert

Die Aktie von easyJet zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 6,80 GBP bewegte sich die easyJet-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

easyJet
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Die easyJet-Aktie kam im London-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,80 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'616 Punkten steht. In der Spitze gewann die easyJet-Aktie bis auf 6,83 GBP. Die easyJet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,80 GBP ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,83 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 41'256 Stück.

Am 09.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP an. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 0,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,33 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,130 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,045 GBP belaufen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,117 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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