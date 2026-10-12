easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.10.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag nahezu unverändert
Die Aktie von easyJet zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 6,80 GBP bewegte sich die easyJet-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die easyJet-Aktie kam im London-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,80 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'616 Punkten steht. In der Spitze gewann die easyJet-Aktie bis auf 6,83 GBP. Die easyJet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,80 GBP ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,83 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 41'256 Stück.
Am 09.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP an. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 0,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,33 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,130 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,045 GBP belaufen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,117 GBP je easyJet-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie
easyJet-Aktie im Fokus: Drei neue Balkan-Strecken ab der Schweiz aufgenommen
FTSE 100-Index: easyJet und Ithaca rücken für Entain und Persimmon nach
Sommer-Streik trifft easyJet-Aktie: Fluggesellschaft streicht rund hundert Flüge ab Frankreich
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu easyJet plc
|
09:29
|easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag nahezu unverändert (finanzen.ch)
|
09.10.26
|easyJet Aktie News: easyJet verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
09.10.26
|easyJet Aktie News: easyJet am Freitagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|EasyJet doubles winter flight cuts amid rising costs (Financial Times)
|
07.10.26