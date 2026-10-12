easyJet Aktie News: Anleger schicken easyJet am Nachmittag ins Minus

Um 16:28 Uhr ging es für die easyJet-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 6,78 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'641 Punkten notiert. Die easyJet-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,77 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,83 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 921'810 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2026 markierte das Papier bei 6,84 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,33 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 103,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2025 mit 0,130 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,045 GBP je Aktie ausschütten.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,117 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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