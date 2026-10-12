easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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12.10.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: Anleger schicken easyJet am Nachmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von easyJet. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 6,78 GBP.
Um 16:28 Uhr ging es für die easyJet-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 6,78 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'641 Punkten notiert. Die easyJet-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,77 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,83 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 921'810 easyJet-Aktien umgesetzt.
Am 09.10.2026 markierte das Papier bei 6,84 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,33 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 103,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem easyJet seine Aktionäre 2025 mit 0,130 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,045 GBP je Aktie ausschütten.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,117 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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