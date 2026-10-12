easyJet Aktie News: easyJet am Montagmittag mit stabiler Tendenz

Bei der easyJet-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 6,79 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'603 Punkten notiert. Bei 6,83 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 6,79 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,83 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 352'923 easyJet-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 6,84 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2026). Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 0,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,33 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,130 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,045 GBP.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,117 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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