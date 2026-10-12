easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.10.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Montagmittag mit stabiler Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von easyJet. Im London-Handel kam die easyJet-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 6,79 GBP.
Bei der easyJet-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 6,79 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'603 Punkten notiert. Bei 6,83 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 6,79 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,83 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 352'923 easyJet-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 6,84 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2026). Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 0,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,33 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,130 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,045 GBP.
In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,117 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie
easyJet-Aktie im Fokus: Drei neue Balkan-Strecken ab der Schweiz aufgenommen
FTSE 100-Index: easyJet und Ithaca rücken für Entain und Persimmon nach
Sommer-Streik trifft easyJet-Aktie: Fluggesellschaft streicht rund hundert Flüge ab Frankreich
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu easyJet plc
|
12:29
|easyJet Aktie News: easyJet am Montagmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
09:29
|easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag nahezu unverändert (finanzen.ch)
|
09.10.26
|easyJet Aktie News: easyJet verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
08.10.26
|EasyJet doubles winter flight cuts amid rising costs (Financial Times)
|
07.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
06.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
Analysen zu easyJet plc
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.