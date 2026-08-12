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12.08.2026 09:29:00

easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag freundlich

easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag freundlich

Die Aktie von easyJet zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 6,75 GBP.

easyJet
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Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere um 09:28 Uhr 0,1 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'843 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 6,75 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,74 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 123'656 easyJet-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2026 auf bis zu 6,84 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 1,36 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2026 auf bis zu 3,33 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 50,67 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,130 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,049 GBP.

Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,126 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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