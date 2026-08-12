easyJet Aktie News: easyJet verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz

Zum Vortag unverändert notierte die easyJet-Aktie um 16:28 Uhr im London-Handel bei 6,74 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'830 Punkten liegt. Bei 6,76 GBP erreichte die easyJet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die easyJet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,73 GBP aus. Bei 6,74 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 3'830'150 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 1,49 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 50,59 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,130 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,049 GBP je easyJet-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2026 0,126 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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