easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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12.08.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,74 GBP an der Tafel.
Zum Vortag unverändert notierte die easyJet-Aktie um 16:28 Uhr im London-Handel bei 6,74 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'830 Punkten liegt. Bei 6,76 GBP erreichte die easyJet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die easyJet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,73 GBP aus. Bei 6,74 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 3'830'150 easyJet-Aktien den Besitzer.
Am 15.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 1,49 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 50,59 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,130 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,049 GBP je easyJet-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2026 0,126 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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