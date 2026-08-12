easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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12.08.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Mittag im Aufwind
Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 6,75 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'851 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 6,76 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 6,74 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'828'615 easyJet-Aktien.
Am 15.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,84 GBP ein 52-Wochen-Hoch. 1,36 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 102,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,049 GBP aus.
Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2026 0,126 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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