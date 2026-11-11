easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag nahe Nulllinie

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr bei 6,90 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'830 Punkten steht. Kurzfristig markierte die easyJet-Aktie bei 6,90 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die easyJet-Aktie sank bis auf 6,89 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,90 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 132'453 easyJet-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,91 GBP) erklomm das Papier am 10.11.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. Bei einem Wert von 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2026). Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 51,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,045 GBP ausgeschüttet werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,099 GBP je easyJet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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