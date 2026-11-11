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11.11.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: Anleger schicken easyJet am Mittwochnachmittag ins Minus
Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die easyJet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 6,90 GBP abwärts.
Die easyJet-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 6,90 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'789 Punkten liegt. Der Kurs der easyJet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,89 GBP nach. Bei 6,90 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 545'642 easyJet-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,91 GBP) erklomm das Papier am 10.11.2026. 0,12 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP. Mit einem Kursverlust von 51,75 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,130 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,045 GBP.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,099 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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