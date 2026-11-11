easyJet Aktie News: Anleger schicken easyJet am Mittwochnachmittag ins Minus

Die easyJet-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 6,90 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'789 Punkten liegt. Der Kurs der easyJet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,89 GBP nach. Bei 6,90 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 545'642 easyJet-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,91 GBP) erklomm das Papier am 10.11.2026. 0,12 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP. Mit einem Kursverlust von 51,75 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,130 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,045 GBP.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,099 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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