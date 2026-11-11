easyJet Aktie News: easyJet am Mittwochmittag mit Abschlägen

Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 6,89 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'794 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 6,89 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,90 GBP. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 259'769 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.11.2026 auf bis zu 6,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 0,20 Prozent niedriger. Bei 3,33 GBP fiel das Papier am 19.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 51,71 Prozent Luft nach unten.

easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,045 GBP belaufen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,099 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie klettert: Streckennetz ab Basel mit Flügen nach Pantelleria ausgebaut

easyJet-Aktie im Fokus: Drei neue Balkan-Strecken ab der Schweiz aufgenommen

FTSE 100-Index: easyJet und Ithaca rücken für Entain und Persimmon nach