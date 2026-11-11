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11.11.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Mittwochmittag mit Abschlägen
Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 6,89 GBP ab.
Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 6,89 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'794 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 6,89 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,90 GBP. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 259'769 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 10.11.2026 auf bis zu 6,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 0,20 Prozent niedriger. Bei 3,33 GBP fiel das Papier am 19.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 51,71 Prozent Luft nach unten.
easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,045 GBP belaufen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,099 GBP je easyJet-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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