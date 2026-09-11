easyJet Aktie News: easyJet gibt am Vormittag ab

Die easyJet-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 6,68 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'609 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die easyJet-Aktie bis auf 6,67 GBP. Bei 6,68 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 59'584 easyJet-Aktien.

Am 15.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,84 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,40 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,33 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 50,16 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,130 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,048 GBP.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,121 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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