easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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11.09.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Freitagnachmittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 6,67 GBP.
Die easyJet-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 6,67 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'657 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die easyJet-Aktie bisher bei 6,67 GBP. Bei 6,68 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 547'879 easyJet-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 6,84 GBP erreichte der Titel am 15.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 2,50 Prozent wieder erreichen. Am 19.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,33 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 100,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,048 GBP aus.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,121 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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