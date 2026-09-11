easyJet Aktie News: easyJet am Mittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 6,68 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'665 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die easyJet-Aktie bis auf 6,67 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,68 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 241'077 easyJet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 6,84 GBP. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 2,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 50,16 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,130 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,048 GBP.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,121 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

FTSE 100-Index: easyJet und Ithaca rücken für Entain und Persimmon nach

Sommer-Streik trifft easyJet-Aktie: Fluggesellschaft streicht rund hundert Flüge ab Frankreich

Genfer Wirtschaft pocht nach easyJet-Übernahme auf starke Präsenz - Aktie leichter