easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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11.09.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Mittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 6,68 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 6,68 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'665 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die easyJet-Aktie bis auf 6,67 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,68 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 241'077 easyJet-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 6,84 GBP. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 2,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 50,16 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,130 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,048 GBP.
In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,121 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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